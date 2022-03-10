Mitsubishi Electric приостановила поставки в РФ

Японский концерн Mitsubishi Electric заявил о прекращении поставок в Россию из-за трудностей в логистике, об этом сообщается на сайте компании. Также отмечается, что компания направит €1 млн на поддержку людей, которые были вынуждены покинуть Украину.

Перебои в цепочках поставок, а также трудности с оплатой делают невозможным продолжение деятельности, — отмечает пресс-служба компании.

Японский автогигант Toyota заявил, что не планирует покидать российский рынок. В компании отметили, что Toyota на время остановит производство в РФ, а также экспорт машин и комплектующих из-за «проблем со снабжением». Кроме того, она отзывает из России своих сотрудников и их семьи.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в РФ. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.