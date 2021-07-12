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Toyota заявила, что не планирует уходить с российского рынка

10:31, 10 марта 2022
Toyota заявила, что не планирует уходить с российского рынка Фото: Xinhua/Global Look Press
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Японский автогигант Toyota заявил, что не планирует покидать российский рынок, передаёт агентство Kyodo. В компании отметили, что Toyota на время остановит производство в РФ, а также экспорт машин и комплектующих из-за «проблем со снабжением». Кроме того, она отзывает из России своих сотрудников и их семьи.

Toyota эвакуирует около 30 сотрудников и 20 членов их семей, — сообщает агентство.

Другая японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Исключение составит только техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCoCoca-ColaLevi'sUniliverProcter & GamblePuma и многие другие.

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