Toyota заявила, что не планирует уходить с российского рынка

Фото: Xinhua/Global Look Press

Акции, облигации и депозитные вклады в банках сейчас дают очень неплохой доход, к тому же это один из самых надёжных способов заработать или сохранить свои деньги, считает финансовый консультант Алёна Никитина. В беседе с «ФедералПресс» она также посоветовала обратить внимание на дальнейшие действия властей РФ и Центробанка.

Есть инструменты, которые дают постоянный доход, гарантированный, которые долго вырастают. Это акции, облигации, депозиты, опять же, те же банковские, которые сейчас дают очень хороший доход, и они сейчас более привлекательны,...