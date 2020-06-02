Российское правительство заявило о планах возвращения к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год уже по итогам следующего года. Кроме того, министры уверены, что им удастся обеспечить повышение реальных доходов населения. Экономисты, между тем, увидели много декларативного в новом Общенациональном плане восстановления отечественной экономики, а также грядущие проволочки при получении от государства поддержки.

Двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. По новому плану, снижение уровня бедности ожидается ниже показателя 2019 года и рост розничного товарооборота на уровне не менее 3% в год.

План Мишустина будет воплощён постепенно. Первая стадия — адаптация с целью не допущения дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии. Вторая стадия — восстановление для обеспечения восстановительного роста экономики и доходов граждан. Наконец, стадия активного роста, которая по расчётам кабмина Мишустина, задаст устойчивый рост реальных доходов населения и простимулирует активный экономический «прорыв».

Премьер-министр РФ отметил, что в план включены около 500 конкретных мероприятий. План предполагает и такие меры поддержки, как запуск с начала текущего года «прямых выплат» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования. На это государству придётся выделить более 52 миллиардов рублей.

Как стало известно СМИ, для борьбы с «теневой» оплатой труда осенью будет заявлен минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трёх месяцев. Ещё в рамках мер поддержки власти простимулируют спрос при помощи госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.

Рынок недвижимости при всём при этом получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическую отрасль, по данным портала РБК , ждёт снижение ставки НДС до 7%.

Путин дал правительству две недели на уточнение ряда параметров плана и подчеркнул, что его реализация должна начаться с 1 июля.



К слову, поручение начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации бизнес-деятельности, нормализации занятости, доходов россиян и роста экономики лидер РФ дал на совещании по борьбе с коронавирусом ещё в конце апреля. Путин сказал тогда, что необходимо подготовить решения и консолидировать под них требуемые ресурсы, чтобы можно было развернуть реализацию такой программы на полную мощность синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических «затруднений».

Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире, — заявил глава нашего государства.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов информировал, что «общенациональная программа будет рассчитана на 2020-2021 годы, а её задача — обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса».

Напомним, что с начала нынешнего лета запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых.

Ищем дьявола в деталях

Сам по себе план выглядит вполне разумным, но дьявол же, как всегда, кроется в деталях, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так, в части поддержки малого и среднего бизнеса, меры носят, в основном декларативный характер (льготы по НДС, например, отсутствуют), поясняет экономист.

В части поддержки граждан — мал их объём и излишне усложнены условия получения, что означает трудности и проволочки при реализации. В части запуска инвестиционной активности — нет уверенности в том, что государственные инвестиции будут эффективны и частные инвесторы к ним присоединятся. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

По словам специалиста, новый план походит на набор благих пожеланий и наверняка потребует многих корректировок по мере появления новых данных относительно проблем российских компаний. Впрочем, это вполне нормальная ситуация для острой фазы экономического кризиса, отмечает Сергей Хестанов.

План, предложенный правительством Михаила Мишустина, ожидаем, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Обозначенные в нём меры частично дублируют ранее озвученные президентом. Вопрос в том, реальны ли целевые показатели роста экономики в 2,5% к концу 2021 года, учитывая тот факт, что в 2019 году при отсутствии вынужденных ограничительных мер для бизнеса и благоприятной внешней (прежде всего, сырьевой) конъюнктуре, был показан результат лишь в 1,3%, замечает эксперт.

Интересным представляется пункт, определяющий обеспечение с июля 2020 года возможности перехода на удаленный режим работы (причём с возможностью комбинирования «удалёнки» и «off-line» режима) без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору — это высвободит существенную часть ресурсов предприятий за счёт экономии на аренде и/или содержании основных средств. Но у этой «медали» в средне и долгосрочной перспективе есть и вторая сторона — «сжимание» бизнеса (с теми же негативными макроэкономическими последствиями) аренды коммерческой недвижимости. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

И это может стать новой проблемой периода «поствирусной экономики», подчёркивает Олег Чередниченко. Кроме того, указывает специалист, в новом плане неоднозначно выглядит раздел секторальной помощи, «один из пунктов которой предполагает предоставление госгарантий авиакомпаниям на закупку 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 в объёме 139,6 млрд руб».

Безусловно, это важно. Но в перспективе текущего года ключевой задачей для авиакомпаний является восстановление загрузки существующего парка, а не его расширение. В этой связи рассмотрение возможности датирования стоимости авиабилетов на наиболее «просевших» направлениях (безусловно, после снятия ограничительных мер в части передвижения граждан) могло бы дать «перекрестный» эффект как для авиатранспортной сферы, так и для индустрии гостинично-туристической сферы, — уверен доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В реализации плана можно ожидать каких угодно сюрпризов, как показал пример с выплатами врачам, резонно напоминает доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Неволин. Казалось, объявили программу, но введение тарификации привело к тому, что люди получили крохи, по сравнению с озвученными суммами, уточняет исследователь из ЦЭМИ РАН.

Хотелось бы снизить роль заявительного порядка в предоставлении помощи, чтобы ресурсы небольших по численности сотрудников предприятий не отвлекались на получение налоговых льгот, обещанных Правительством. В противном случае, ожидание в очереди на получение заветной бумаги или, что ещё хуже, оспаривание начисленной задолженности станут головной болью для многих небольших фирм. Иван Неволин доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

По словам Ивана Неволина, в части инвестиционной активности за рамками остались вложения в производственное оборудование. Обновление производственных мощностей — задача многих отраслей, но в плане, судя по информации СМИ, говорится о вложениях в инфраструктуру. Для этого могут и не потребоваться дополнительные выплаты предприятиям: ускоренная амортизация — известный и отработанный механизм. Конечно, программу обновления оборудования нужно специально рассчитывать, но она даже не звучит, замечает доцент экономического факультета ГАУГН.

Вся возмездная помощь малому и среднему бизнесу не принесёт положительных результатов. Имею ввиду кредитование под малый процент, снижение налогов, продление периода их оплаты и т д. Это только ухудшит его положение. Рано или поздно денежные средства надо будет возвращать, налоги платить, при нормальных условиях работы эти платежи производятся из полученной прибыли, а её у МСП не будет, потому что уже давно, ещё до пандемического периода, предприятия МСП работали не на получение прибыли, а на уменьшение убытков. Юрий Сидоров председатель Партии малого бизнеса России председатель Партии малого бизнеса России

Юрий Сидров делает следующий вывод: бизнес ещё более закредитуется со всеми вытекающими последствиями. Единственная реальная поддержка и бизнеса и всего народа — это безвозмездная финансовая помощь и создание условий для эффективной работы МСП, заключил председатель Партии малого бизнеса России.