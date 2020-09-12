Мишустин выделил ещё более 35 млрд рублей на пособия по безработице

https://static.news.ru/photo/82d52a84-f4ef-11ea-9d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 35 млрд рублей на выплату пособий по безработице.

По данным пресс-службы правительства, до 31 августа на эти цели ушло 109,4 млрд рублей, что составляет свыше 83% от предусмотренных в бюджете средств.

Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки, — говорится в сообщении.

Проконтролирует эффективность расхода средств Роструд, который до 1 февраля 2021 года должен предоставить в правительство соответствующий доклад.

В пресс-службе также отметили, что благодаря распоряжению появилась возможность регулярно и в полном объёме оказывать финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости власти готовы выделить дополнительные бюджетные средства.

В настоящее время размер пособия по безработице составляет от 1,5 тысячи рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство одобрило выделение Роструду средств на предоставление субъектам страны субвенций на социальные выплаты безработным.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель 2019 года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.