Мишустин выделил ещё более 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 35 млрд рублей на выплату пособий по безработице.
По данным пресс-службы правительства, до 31 августа на эти цели ушло 109,4 млрд рублей, что составляет свыше 83% от предусмотренных в бюджете средств.
Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки, — говорится в сообщении.
Проконтролирует эффективность расхода средств Роструд, который до 1 февраля 2021 года должен предоставить в правительство соответствующий доклад.
В пресс-службе также отметили, что благодаря распоряжению появилась возможность регулярно и в полном объёме оказывать финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости власти готовы выделить дополнительные бюджетные средства.
В настоящее время размер пособия по безработице составляет от 1,5 тысячи рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство одобрило выделение Роструду средств на предоставление субъектам страны субвенций на социальные выплаты безработным.
В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель 2019 года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.
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