Кабмин одобрил выделение средств на соцвыплаты безработным

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Правительство России одобрило выделение Роструду средств на предоставление субъектам страны субвенций на социальные выплаты безработным.

Кабмин на заседании 11 сентября обсудил выделение Роструду из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам.

Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия безработным.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти выделят 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета. Он напомнил, что кабмином было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия. Поручение ранее дал президент России Владимир Путин.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель 2019 года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

В сентябре сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий комитет Совфеда по экономической политике, предложил ввести дополнительное пособие для безработных в связи с пандемией коронавируса. Он пояснил, что в период острой фазы коронавируса пособия по безработице были повышены до величины прожиточного минимума, но не всем официально зарегистрированным безработным. В связи с этим сенатор считает необходимым ввести дополнительную регулярную выплату безработным от государства, «гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения», писал NEWS.ru.