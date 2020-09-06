Сенатор предложил выплачивать безработным россиянам дополнительное пособие

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Сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий комитет Совфеда по экономической политике, предлагает ввести дополнительное пособие для безработных в связи с пандемией коронавируса. Письмо с соответствующей инициативой он намерен направить помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Кутепов пояснил, что в период острой фазы коронавируса пособия по безработице были повышены до величины прожиточного минимума, но не всем официально зарегистрированным безработным.

Даже с учётом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни, — цитирует ТАСС письмо сенатора.

В связи с этим сенатор считает необходимым ввести дополнительную регулярную выплату безработным от государства, «гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения».

Кутепов отметил, что к концу 2020 года, согласно прогнозам Минтруда, в России будет около 5,5-6 млн безработных. Для удовлетворения минимальных потребностей с учётом семейной нагрузки им необходимо выплачивать пособие, размер которого будет составлять не менее трёх прожиточных минимумов трудоспособного населения. Таким образом в год на содержание зарегистрированных безработных потребуется 2,1 трлн рублей.

По мнению сенатора, программу выплаты дополнительных пособий следует начать в текущем году и растянуть её до 2025 года. Первоначально он предлагает компенсировать расходы из Фонда национального благосостояния, а затем за счёт дополнительных доходов консолидированного бюджета.

Кутепов добавил, что в настоящее время количество официально зарегистрированных безработных в России составляет около 3,63 млн человек. В 47 регионах их численность возросла в 5-12 раз.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин усомнился в реальном росте безработицы. Он отметил, что благодаря повышению выплат безработным на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал.