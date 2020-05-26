В РФ число безработных в апреле увеличилось до 4,3 млн человек

https://static.news.ru/photo/011431e4-9f80-11ea-8b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность безработных в России в апреле 2020 года составляет около 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель 2019 года на 21%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Общее число безработных среди населения трудоспособного возраста равняется 5,8%. По сравнению с мартом число безработных увеличилось на 23,4% (815 тысяч человек). В апреле официально в качестве безработных были зарегистрированы 1,3 млн человек, а 1,1 млн получали пособие по безработице.

NEWS.ru писал, что российские власти могут начать отправлять безработных россиян на стройки и работы по благоустройству городов. Это позволит активнее вовлечь граждан в национальный проект «Жильё и городская среда», а также остановить рост безработицы.

Ранее Госдума одобрила закон об увеличении с 1 июня размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих россиян. Пособие на первого ребёнка составляет 1,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — 3 тысячи рублей. С 1 июня его размер будет увеличен до 6752 рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком вырастет с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.