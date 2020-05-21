Безработных россиян отправят на стройки и благоустройство городов

https://static.news.ru/photo/33baa85a-9afb-11ea-ac36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти думают отправить безработных россиян на стройки и работы по благоустройству городов. Это один из способов остановить рост безработицы и активнее вовлечь людей в нацпроект «Жильё и городская среда».

Большинству россиян без разницы, куда устраиваться на работу — лишь бы платили деньги, рассудили власти. А развёртывание работ по нацпроекту позволит трудоустроить десятки тысяч человек, пишут «Известия». Это покраска, озеленение, строительство и другие работы.

Издание сообщает, что за комментариями обратилось в Минтруда, но ответа пока не получило.

Ранее NEWS.ru сообщал, что безработных в России за период нерабочих дней, объявленных в рамках борьбы с коронавирусом, стало больше на 29%. Сейчас их официально зарегистрировано 1,665 млн человек, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.