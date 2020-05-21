Для неработающих россиян увеличили пособия по уходу за детьми

https://static.news.ru/photo/e2223bc2-9c10-11ea-acbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила закон об увеличении с 1 июня размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих россиян.

В настоящее время пособие на первого ребёнка составляет полторы тысячи рублей, на второго и последующих детей — три тысячи рублей. В обоих случаях размер увеличен до 6752 рублей.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, эта сумма будет предоставляться семье на каждого ребёнка до полутора лет.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком вырастет с шести тысяч до 13 504 рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что региональные власти вводят новые меры поддержки социальной сферы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Документы подразумевают дополнительные пособия медикам, сотрудникам государственных учреждений, безработным и семьям с детьми.