Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет

https://static.news.ru/photo/1eeae66c-b84a-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели планируется выделить более 270 млрд рублей.

Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.

Как писал NEWS.ru, поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. Правительство РФ 12 мая утвердило выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Получить деньги можно было уже с 1 июня. Заявление на выплату оформлялось через портал госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического проживания.

На прошлой неделе президент сообщил, что такая же выплата будет и в июле. По его словам, этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет. По 10 тысяч начислят автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь. Те, кто ещё не оформил пособие, могут подать заявление до 1 октября, и тогда они получат выплаты сразу за два месяца — июнь и июль.