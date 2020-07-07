Кабмин выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным в течение лета

https://static.news.ru/photo/94bb49fc-c044-11ea-8a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти выделят 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета.

Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей, — отметил политик на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что кабмином было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия. Соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 млн человек. С 1 апреля примерно 2 млн человек встали на учёт в службу занятости как безработные.