Кабмин выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным в течение лета

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти выделят 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета.
Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей, — отметил политик на заседании правительства.
Мишустин напомнил, что кабмином было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия. Соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин,
В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.
Ранее NEWS.ru писал, что министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 млн человек. С 1 апреля примерно 2 млн человек встали на учёт в службу занятости как безработные.
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