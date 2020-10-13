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Экономика

Мишустин выделил более 941 млрд рублей Пенсионному фонду

19:18, 13 октября 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство выделило 941,4 млрд рублей Пенсионному фонду РФ на выплаты страховых пенсий и пособий. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Выделить из резервного фонда 941 млрд 419 млн 718,4 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда, имея в виду обеспечение 100% исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, — говорится в документе.

Также Мишустин поручил Минфину проконтролировать целевое использование средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года, отмечает RNS.

Ранее член президиума центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков предложил ликвидировать Пенсионный фонд. А все имеющиеся там деньги — перевести в бюджет, который и будет отвечать за выплаты, писал NEWS.ru.

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