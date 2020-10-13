Мишустин выделил более 941 млрд рублей Пенсионному фонду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешний долг России с начала года снизился на $30,3 млрд, следует из материалов Центробанка. Сейчас он составляет $461,2 млрд.

Снижение внешнего долга произошло за счёт уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки, говорится в сообщении регулятора. При этом внешний долг РФ в 2019 году...