В «Партии пенсионеров» предложили ликвидировать Пенсионный фонд

https://static.news.ru/photo/3b87ef94-04a4-11eb-a625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские пенсионеры не живут, а доживают. Для того чтобы пожилые люди жили комфортно, нужно закрыть Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет, который и будет отвечать за выплаты. Так считает член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков.

Есть у нас совсем небольшая прослойка пенсионеров, которые получают достойную пенсию. Мы же считаем, что все должны жить согласно комфорту XXI века. Я считаю, что для нормализации ситуации нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты. Например, сделать минимальной пенсию в 25 тысяч и запретить выплачивать меньше, — приводит слова Широкова НСН.

Он также добавил, что предложение было передано властям, но идея отклика не нашла.

По мнению Широкова, пенсионеры в России сейчас не живут, а доживают. К такому выводу он пришёл, ознакомившись с исследованием одного из крупных французских банков, в котором названы лучшие страны мира для пенсионеров. Аналитики, составляя рейтинг, исходили из уровня финансовой безопасности и благополучия граждан. Основным критерием стал глобальный индекс пенсии, который вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, а также от размера государственного долга и изменений климата.

На первом месте оказалась Исландия, на втором — Швейцария, а третье место досталось Норвегии. Последней в списке из 44 стран оказалась Россия.

Исследование точно отображает реальность российскую. Пенсионеры уже залезли в свои гробовые, назовём их так, потому что у многих и не было никаких накоплений. Пенсии не соответствуют прожиточному минимуму. Как я иногда говорю, в потребительской корзине у наших пенсионеров хлеб, хлеб, хлеб. И если в других странах в потребкорзину включены и театры, и траты на бензин, и путешествия, то у нас только продукты. А ещё существуют медицинские потребности и лекарства, — констатировал он.

Широков рассказал, что общаясь с пенсионерами, он спрашивал их, куда они обратятся, если заболеют. Они отвечали, что если чуть-чуть — то в амбулаторию, а если посильнее, то указывали рукой в сторону кладбища и говорили, что это лучшая лечебница.

Как прогнозируют специалисты, в 2020 году положение пенсионеров только ухудшится, так как мировую стабильность «подкосила» пандемия коронавируса. При этом правительство РФ предложило вновь продлить заморозку накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года. Законопроект внесён на рассмотрение в Государственную думу.

С 2014 года в накопительную часть пенсионной системы идут отчисления в размере 6% от заработной платы россиян. Средства направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент РФ Владимир Путин заморозил федеральный закон о накопительной пенсии в 2022 году.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист назвал условие разморозки накопительных пенсий в РФ.