Мишустин резко высказался о методах рассчёта надбавок медикам

https://static.news.ru/photo/f4519848-9908-11ea-9b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

Попытки рассчитать размер доплаты медикам в зависимости от отработанных часов или смен на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) является злоупотреблением, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что власти постоянно контролируют процесс выплат врачам, контактирующим с заражёнными COVID-19.

Контроль за тем, как идут выплаты медработникам в регионах — постоянный на самом высоком уровне, — приводит слова политика РИА Новости.

Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Премьер-министр отметил, что врачи рискуют жизнью и практически живут на работе.

Правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.

На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,8 млн человек, более 316 тысяч скончались. В России выявили 290 678 пациентов, умерли 2722 гражданина, поправились 70 209.

Хочется верить, что Россия уже вошла в фазу стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщил во время онлайн-форума главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он также выразил надежду на то, что на территории страны постепенно будут смягчаться ограничения, введённые на фоне пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.