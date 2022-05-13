Мишустин рассказал, сколько денег нефть и газ принесли в бюджет России Мишустин: нефть и газ принесли российскому бюджету 1,4 трлн рублей с начала года

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Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил на совещании по бюджетной политике, что доходы российского бюджета с начала года существенно выросли. По его словам, которые приводит ТАСС, в основном это произошло за счёт резкого роста нефтегазовых поступлений. Это позволило увеличить резервный фонд почти на полтора трлн рублей.

В начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 млрд рублей, а в целом с начала года он пополнился на 1,4 трлн рублей, — подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что резервный фонд российского правительства расширится на 791,6 млрд рублей, которые выделят на решение экономических вопросов в условиях санкционного давления Запада. В числе источников увеличения данного фонда указали доходы, полученные из нефтяной и газовой отрасли за 2022 год.

Правительственный фонд необходим для покрытия непредвиденных расходов, которые не предусмотрели во время расчёта федерального бюджета. Так, в 2022 году средства из резервного фонда пошли на закупку лекарств для заразившихся коронавирусом, а также на реализацию программы по переобучению безработных.