https://static.news.ru/photo/3d8c8a02-441f-11ea-a47d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) сосредоточиться на ликвидации торговых барьеров внутри организации.

Политик добавил, что механизмами, повышающими прозрачность рынка, являются прослеживаемость и маркировка товаров. Москва предлагает распространить их на более широкий список продукции. Кроме того, руководитель кабмина напомнил партнёрам о важности цифровизации экономики.

Комиссия и партнёры по союзу рассмотрели около 70 инициатив, дали старт первым цифровым проектам в таких областях, как промышленность, транспорт, рынок труда, — цитирует премьера ТАСС.

Мишустил рассказал о подготовленном плане по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Благодаря этому сократится срок пассажирских и грузовых перевозок по ЕАЭС и повысится конкурентоспособность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин считает символичным, что свой первый зарубежный визит в качестве главы российского правительства он совершил в Казахстан. По его словам, торгово-экономические и инвестиционные отношения двух стран развиваются динамично. Он также надеется, что во время переговоров получится обсудить самые важные вопросы.