Минтруд рассказал о выплатах на детей от трёх до семи лет

Около двух миллионов семей ожидают выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, все необходимые средства на матпомощь предусмотрены в полном объёме. Он отметил, что в настоящее время субъекты РФ должны принять соответствующие законодательные инициативы,
Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство совместно с региональными властями проработают вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах страны ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям.
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