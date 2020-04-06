Экономика

Минтруд рассказал о выплатах на детей от трёх до семи лет

15:25, 06 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около двух миллионов семей ожидают выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, все необходимые средства на матпомощь предусмотрены в полном объёме. Он отметил, что в настоящее время субъекты РФ должны принять соответствующие законодательные инициативы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство совместно с региональными властями проработают вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах страны ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям.

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