В России появится единое цифровое пространство стройотрасли и ЖКХ

https://static.news.ru/photo/59068024-9697-11ea-a9e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание единого цифрового пространства строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно появиться в России. Оно позволит сократить сроки возведения зданий.

Мы говорим о том, что нам нужны данные, которые содержатся в градостроительной исходно-разрешительной документации, и эти данные должны рождаться один раз, а потом должны многократно быть востребованы на последующих стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства, — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов.

По его словам, для цифровизации отрасли необходимо создать единое цифровое пространство отраслей ЖКХ и строительства. Козлов подчеркнул, что важно продумать возможность интеграции различных частных и государственных систем в эту платформу.

Мы точно можем обеспечить качественную интеграцию этих систем, если мы сделаем соответствующее регулирование, если мы создадим и определим соответствующие форматы обмена информации, — отметил Козлов.

Единая система стройотрасли должна быть доступна органам власти, подрядчикам, саморегулируемым организациям, частным и государственным заказчикам. В неё должны быть интегрированы Минтранс, Минпромторг и Россреестр, а не только Минстрой, считает первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

NEWS.ru писал, что осенью в России заработает единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ. На платформе также будет доступна оперативная и достоверная информация о планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению.