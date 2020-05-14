В РФ осенью заработает единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

С 1 сентября 2020 года в России начнёт функционировать специальная система мониторинга и контроля устранения аварий и происшествий на объектах Жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

Сейчас Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства завершается разработка единой системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 1 июля эта цифровая платформа будет запущена в опытную эксплуатацию и с 1 сентября 2020 года начнет свое штатное применение на всей территории страны, — цитирует Егорова ТАСС.

Он также рассказал, что на платформе будет доступна оперативная и достоверная информация, касающаяся происшествий на объектах ЖКХ, а также о планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению.

Число аварий на объектах и теплосетях, а также сетях водоснабжения и водоотведения за отопительный период 2019-2020 годов снизилось на 8% по сравнению с прошлым сезоном. Егоров также отметил, что каждый год износ объектов ЖКХ увеличивается.

По его словам, большая часть объектов уже эксплуатируется свыше 20 лет, характеризуется высокой степенью износа, низкой энергоэффективностью. Замглавы Минстроя отметил, что регионам нужно сосредоточить усилия при подготовке к следующему отопительному периоду.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минстрое сообщили, что онлайн-собрания собственников уменьшат подделку протоколов.