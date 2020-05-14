Минстрой РФ: онлайн-собрания собственников уменьшат подделку протоколов

https://static.news.ru/photo/a185a55c-956e-11ea-8ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров сообщил, что онлайн-собрания собственников жилья помогут свести к минимуму подделку протоколов. Кроме того, сама процедура собрания станет проще.

Перевод голосования в онлайн — важный шаг к цифровизации ЖКХ. Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность процесса, — привели слова Максима Егорова в ТАСС.

Он отметил, что собрания будут проводиться не только через систему ГИС ЖКХ, но и через региональные платформы с учётом выгрузки документов в общую систему.

Как писал NEWS.ru ранее, Госдума приняла во втором чтении законопроект об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах. Согласно документу, собрания можно будет проводить с помощью государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.