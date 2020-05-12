Проект об онлайн-собраниях собственников жилья принят во втором чтении

https://static.news.ru/photo/443551fc-9449-11ea-b6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума во втором чтении приняла законопроект об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах. Их можно будет проводит с помощью государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.

Общее собрание собственников имеет право принимать решение о проведении заочного голосования через ГИС ЖКХ или с помощью «созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации региональной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».

Речь при этом идёт об управлении домом собственниками жилья.

Как ранее писал NEWS.ru, спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются однушки.