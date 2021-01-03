Эксперт Минсельхоза спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в 2021 году

https://static.news.ru/photo/1efa21e6-4e30-11eb-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Цены на мясо и птицу в наступившем 2021 году могут снизиться. Свинина может подешеветь на 5%, это примерно 10–14 рублей, в зависимости от вида продукции.

Такое мнение высказал руководитель Центра аналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. Понижение цены эксперт объясняет переизбытком производства мяса свинины и птицы: его выпускается гораздо больше, чем россияне могут съесть. А производство тем временем растёт, пишет «Российская газета».

Избыток предложения будет влиять на цену, причём падение цен на мясо в розницу заставит и производителей понизить стоимость. Говядина как минимум не будет дорожать, так как продукция уже достигла предельной цены, за которую россияне могут её купить.

Несмотря на ожидаемое падение цен, треть россиян не торопится покупать мясо вообще, так как люди собираются экономить на продуктах в 2021 году. Специалисты связывают это с резким предновогодним скачком цен на еду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 января 2021 года в России повысились акцизы на ряд товарных категорий. В стране в ближайшее время подорожает табачная и алкогольная продукция.