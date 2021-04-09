Минпромторг РФ поддержал внедрение искусственного интеллекта

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Кабмин РФ может облегчить отечественным предприятиям, занимающимся внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получать господдержку. Инициативу, предполагающую выделение разработчикам до 3 млрд рублей по шестилетним проектам, разработали в Минпромторге. В документе говорится в том числе о нейросетях в навигации, беспилотных автомобилях и роботах. Участники рынка сочли новый механизм финансирования более прозрачным, чем выделение средств через госконтракты.

Ведомство подготовило проект решения кабинета министров об алгоритме обеспечения субсидиями авторов «конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ». Деньги планируется выделять по госпрограмме развития радиоэлектронной промышленности и нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Максимальный ежегодный размер субсидии по одному проекту в соответствии с документом составит не более 500 млн руб. При этом срок его реализации не должен превышать шесть лет, то есть разработчик в целом сможет получить до 3 млрд руб., — говорится в публикации.

Получателей субсидий обяжут вкладывать минимум 30% собственных средств от стоимости проектов, рассказали изданию в Минпромторге. Отбор кандидатов для участия в программе власти будут вести на конкурсной основе. Претенденты должен быть зарегистрированы в РФ, работать более трёх лет или попасть в список системообразующих компаний, или являться «дочкой» таких организаций.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минсельхозе считают, что ситуация на рынке агропромышленного комплекса в РФ выглядит стабильной и нет предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты. В ведомстве также отметили, что такие выводы делают, поскольку постоянно осуществляют мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло составила 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр, а стоимость сахара составляет 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно.