Министры стран ОПЕК+ устроили мозговой штурм по ситуации с нефтью

Несколько министров энергетики стран ОПЕК и не входящих в организацию нефтедобывающих государств обсудили «драматическую ситуацию» на мировом рынке нефти, где 20 апреля начался новый обвал. Чиновники провели видеоконференцию в формате мозгового штурма.
Участники подтвердили намерение своих государства исполнить обязательства о снижении добычи, о котором страны ОПЕК+ договорились 12 апреля.
Они приветствовали инициативу министра энергетики Алжира и президента конференции Мохамеда Аркаба о проведении таких неформальных телеконференций по текущей драматической ситуации на рынке, — сообщили в пресс-службе ОПЕК.
Several Ministers of the OPEC non-OPEC producing countries, signatories of the Declaration of Cooperation held informal teleconfence to brainstorm the current dramatic oil market situation. pic.twitter.com/dIzYWhkgAG