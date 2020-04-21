Министры стран ОПЕК+ устроили мозговой штурм по ситуации с нефтью

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Цена на российскую нефть марки Urals не уйдёт в минус вслед за американской нефтью сорта WTI благодаря достигнутым соглашениям в рамках ОПЕК+. Такого мнения придерживается вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Для российской нефти не так всё печально, хотя достаточно больно. Соглашение ОПЕК+ начнёт действовать только в мае. К сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что рынок...