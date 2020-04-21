Экономика

Министры стран ОПЕК+ устроили мозговой штурм по ситуации с нефтью

19:59, 21 апреля 2020 11
Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько министров энергетики стран ОПЕК и не входящих в организацию нефтедобывающих государств обсудили «драматическую ситуацию» на мировом рынке нефти, где 20 апреля начался новый обвал. Чиновники провели видеоконференцию в формате мозгового штурма.

Участники подтвердили намерение своих государства исполнить обязательства о снижении добычи, о котором страны ОПЕК+ договорились 12 апреля.

Они приветствовали инициативу министра энергетики Алжира и президента конференции Мохамеда Аркаба о проведении таких неформальных телеконференций по текущей драматической ситуации на рынке, — сообщили в пресс-службе ОПЕК.

Как писал NEWS.ru, на фоне рекордного падения американской WTI и основной мировой марки Brent цена на российскую нефть достигла отрицательных значений: 20 апреля за баррель Urals платили $2.

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