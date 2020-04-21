«Драматизировать не стоит»: рынку нефти предсказывают возрождение к осени

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Мировой рынок энергоносителей живёт ожиданиями. Дальние нефтефьючерсы с поставкой летом и осенью 2020-го говорят о том, что котировки «придут в себя» во втором полугодии, рассказал для NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Эксперт призвал не драматизировать ситуацию на биржах.

По оценкам Международного энергетического агентства, через несколько месяцев, по мере восстановления экономических процессов, страны начнут испытывать уже дефицит углеводородов. Сейчас государства получают около 20 млн лишних баррелей сырья.

Рынки живут ожиданиями, поэтому можно ожидать, что уже в скором времени котировки нефти смогут «нащупать дно», а рубль после сегодняшнего почти 2%-ного ослабления возьмёт курс на недавним максимумы в 73 руб. против доллара и 79,50 руб. против евро, — считает Михаил Коган.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 21 апреля проведёт экстренную онлайн-конференцию. Политики обсудят текущую ситуацию на рынках.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.