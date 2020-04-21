Экстренная виидеоконференция ОПЕК состоится в ближайшие часы

https://static.news.ru/photo/cb350436-83eb-11ea-acea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorton /Global Look Press

ОПЕК в срочном порядке созывает конференцию министров, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти. Предполагается, что она состоится в режиме видеоконференции в ближайшие часы.

Какие именно страны должны принять участие в диалоге, доподлинно неизвестно, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI 20 апреля впервые в истории опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Июньские фьючерсы нефти этой марки к вечеру 21 апреля подешевели до менее $14 за баррель, информирует ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 22,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до уровня ниже $20 за баррель.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — на 23% от текущего объёма. Как писал NEWS.ru, Министерство энергетики уже договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти.