Минэнерго договорилось с нефтяниками о квотах на добычу в рамках ОПЕК+

Министерство энергетики договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти. Таким образом, Россия намерена в полном объёме выполнить условия нового соглашения в рамках ОПЕК+.
Предложения о сокращении добычи Минэнерго разослало компаниям неделей ранее. Теперь же все договорённости удалось согласовать, передаёт ТАСС со ссылкой на два источника в отрасли.
По данным Reuters, с мая снижение должно
Конкретные условия распределения квот при достигнутых соглашениях не разглашаются.
Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — почти на 25% от текущего объёма.
Ранее, как писал NEWS.ru, создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко заявил, что из-за рекордной разницы между спросом и предложением на рынке нефти мир приблизился к полной остановке производства углеводородов.
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