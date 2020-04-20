Минэнерго договорилось с нефтяниками о квотах на добычу в рамках ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/19dcbdf0-8323-11ea-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти. Таким образом, Россия намерена в полном объёме выполнить условия нового соглашения в рамках ОПЕК+.

Предложения о сокращении добычи Минэнерго разослало компаниям неделей ранее. Теперь же все договорённости удалось согласовать, передаёт ТАСС со ссылкой на два источника в отрасли.

По данным Reuters, с мая снижение должно составить примерно 20% от уровня февраля 2020 года. Однако собеседники ТАСС, знакомые с принятыми решениями по квотам, утверждают , что эти цифры не соответствуют действительности. По их словам, Минэнерго предлагало снижать производство пропорционально — в зависимости от доли той или иной компании на рынке.

Конкретные условия распределения квот при достигнутых соглашениях не разглашаются.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — почти на 25% от текущего объёма.

Ранее, как писал NEWS.ru, создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко заявил, что из-за рекордной разницы между спросом и предложением на рынке нефти мир приблизился к полной остановке производства углеводородов.