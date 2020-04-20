Эксперт: мир близок к моменту, когда остановится добыча нефти

https://static.news.ru/photo/310e2560-8317-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко заявил, что из-за рекордной разницы между спросом и предложением на рынке нефти мир приблизился к моменту полной остановки производства углеводородов.

По мнению Клопенко, нефтяная сделка ОПЕК+ повлияет на рынок не раньше второй половины мая, когда мировая экономика, возможно, начнёт восстанавливаться.

Мир очень близок к моменту, когда производство нефти вообще на какое-то время может остановиться. Запасы нефти на максимуме, а спрос на минимуме за последние 20 лет, — отметил Клопенко в комментарии NEWS.ru.

Аналитик отметил, что даже при выравнивании спроса и предложения нефть не подорожает выше $30-40. Клопенко назвал такую цену справедливой для мира, оправляющегося от пандемии.

Как писал NEWS.ru, крупнейшие государства — производители нефти в середине апреля договорились заметно снизить добычу до 2022 года. При этом участники ОПЕК+ признали, что пандемия коронавируса продолжит негативно влиять на спрос и даже максимальное сокращение добычи не предотвратит избыток топлива во втором квартале 2020 года.