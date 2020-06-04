Министры ОПЕК+ проведут две встречи в один день

Министерские встречи стран ОПЕК и государств, не входящих в альянс, будут проведены за один день (6 июня), а не за два, как это происходит обычно.
Мы начали подготовку к заседанию. ОПЕК соберется в 2 часа, а «не ОПЕК» — в 4 часа по венскому времени, — рассказал ТАСС участвующий в переговорах источник.
Собеседник агентства подтвердил, что основным вопросом повестки станет продление уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.
Первоначально встреча ОПЕК+ была запланирована на 9-10 июня. Позднее, как писал NEWS.ru, появилась информация о том, что она может быть перенесена на более ранний срок (4 июня), а затем — на середину месяца. Неопределённость с датой заседания вызвала колебания на нефтяном рынке.