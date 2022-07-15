Минфин прекратил выдавать разрешения на продажу дочек иностранных банков

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России прекратила выдавать разрешения на продажу «дочек» зарубежных банков на территории РФ, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он уточнил, что представители Минфина приняли данное решение из-за возникших сложностей с дочерними филиалами российских кредитных организаций за рубежом, пишет ТАСС. Моисеев пояснил, что западные санкции усложнили работу отечественным банкам за границей. Он назвал сложившиеся обстоятельства «правовым беспределом».

Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России, — заявил Моисеев.

Ранее стало известно, что европейский отдел ВТБ (VTB Bank Europe SE) выставили на продажу после того, как страны Запада разделили материнское и дочернее подразделение банка санкционными ограничениями. По информации Bloomberg, немецкие регуляторы поддержали руководство компании в данном решении. Спикеры агентства утверждают, что продажу европейского отдела ВТБ могут согласовать в ближайшие сроки.

До этого власти США заявили о введении блокирующих санкций в адрес Сбербанка и Альфа-Банка. Соответствующее заявление повлекло за собой стремительное падение акций «Сбера» в ходе торгов на МосБирже 6 апреля. Таким образом Вашингтон намерен отрезать крупнейшие российские банки от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозив все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США.