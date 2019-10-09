Минфин России выдвинул предложение по льготам для новых проектов на шельфе Арктики. Поддержку месторождений планируется осуществлять в рамках налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).
По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, инициатива позволит «не расширять лоскутное одеяло льгот», которые уже существуют сейчас, передаёт
Ранее News.ru писал, что развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на Российской энергетической неделе.
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