Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд на выплаты пособий по безработице

https://static.news.ru/photo/b358cb9a-f912-11e9-9684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Министерство финансов РФ перечислило Федеральной службе по труду и занятости (Роструду) 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.

Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что дополнительные средства были выделены из резервного фонда правительства РФ. Они позволят «своевременно и в полном объёме» обеспечить пособиями всех россиян, официально признанных безработными.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минтруда об увеличении минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей для россиян, которые не имели подтверждённого дохода. Президент предложил увеличить минимальное пособие по безработице втрое с 1 мая до 1 августа текущего года. А затем продлил этот период до 1 октября.