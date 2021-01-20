Минфин оценил дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года

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58 регионов России не смогли вывести свои бюджеты в ноль или в плюс по итогам прошлого года. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии.

Всего региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Казначейства РФ. Эта сумма — 5% совокупного объёма бюджетных доходов упомянутых 58 областей России. При этом...