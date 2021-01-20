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Экономика

Минфин оценил дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года

14:18, 20 января 2021
Фото: pixabay.com

Министерство финансов РФ подсчитало, каков дефицит бюджетов субъектов страны по итогам ушедшего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным Минфина России, бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд рублей приходится на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург, — говорится в сообщении Минфина.

За счёт свободных остатков на счетах региона профинансировано 40% дефицита, а финансирование 31% проведено за счёт предоставленных бюджетных кредитов. 

Ранее в Казначействе отметили, что 58 регионов России не смогли вывести свои бюджеты в ноль или в плюс по итогам 2020 года. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии. При этом ведомство обвинило во всём пандемию коронавируса, которая вызвала падение внешнего спроса на сырье и внутреннего платёжеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг, сообщал NEWS.ru. 

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