Минфин назвал «перегревом» рост цен на продукты питания

Признаки «перегрева» обнаружило Министерство финансов в ситуации с ростом цен на продукты питания. Термин употребляется в документе по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, пишут «Известия».

Скорость восстановления деловой активности в России превзошла прогнозы. По мере приближения ситуации на рынке труда к полной занятости это привело к появлению признаков перегрева на потребительском рынке, — говорится в документе.

Минфин отмечает, что эти признаки частично основаны на временных явлениях. Ожидается, что инфляция вернётся к целевому ориентиру в 4% уже в следующем году.

Власти заявили о резком росте цен на продукты в конце сентября. В Минэкономразвития заявили об ухудшении прогноза по инфляции. По консервативному сценарию она составит 6%.

Ранее в Минсельхозе заявили, что из-за неурожая может увеличиться стоимость муки и хлеба. Ведомство планирует ввести дополнительные меры по предотвращению роста цен. Для этого планируется ввести лимит на вывоз пшеницы и субсидировать перевозку зерна с юга России в центр.