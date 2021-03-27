Минфин и ФНС рассказали, как заработают меры контроля за кассами на рынках

https://static.news.ru/photo/bf995f6e-906a-11eb-a137-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой подготовили поправки, направленные против уклонения продавцов на розничных рынках от применения кассовых аппаратов. В ведомствах также разъяснили журналистам, как эти меры будут работать и какие условия для этого будут созданы, передаёт «Российская газета».

В Минфине поведали, что есть несколько случаев, когда продавцы не используют ККТ (Контрольно-кассовая техника). В частности, недобросовестные предприниматели пользуются размытыми формулировками закона о случаях, когда кассовый аппарат может не применяться, мимикрируя под «льготные» категории (кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров).

Кроме того, нередко управляющие рынками компании противятся легализации доходов от продаж, а также на рынках часто наблюдается теневой оборот денежных средств, из-за чего его участники не платят налоги и вовлекаются в незаконную банковскую деятельность.

Помимо этого, из-за уклонения от использования ККТ невозможно проследить историю товара, что не даёт выяснить, какая была применена наценка. В результате, страдают покупатели. Также продавцы без кассовых аппаратов имеют конкурентные преимущества перед теми, кто ведёт свой бизнес легально.

В ведомствах предлагают изменить ситуацию. В частности, сократить случаи, когда можно работать без ККТ, уточнить обязанности арендаторов при аренде помещения предоставлять документы о наличии ККТ и вводить ответственность для компаний, которые позволяют продавцам работать на своих рынках без кассовых аппаратов.

Также на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет. Это нужно для реализации обязанности управляющих компаний постоянно контролировать наличие у арендатора зарегистрированной ККТ. До этого не было удобных механизмов для таких проверок.

Кроме того, планируется введение «упрощённого» порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения. Тем не менее, меры ответственности ещё обсуждаются.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минфином предложили ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. Намерения ведомств объясняются желанием эффективно бороться с нелегальным денежным оборотом.