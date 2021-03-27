В России намерены ужесточить контроль за продавцами на рынках

https://static.news.ru/photo/7cd5dd2e-9024-11eb-9cbc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минфином предложили ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. Намерения ведомств объясняются желанием эффективно бороться с нелегальным денежным оборотом.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что государственный контроль в данной сфере выявил незаинтересованность, а также сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний «процессу легализации рыночной торговли».

Поправки в законодательство направлены в Минфин. Они предусматривают внесение изменений в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП. Перечень случаев неприменения ККТ предлагается сократить. Арендаторов хотят обязать перед заключением договора аренды подтверждать наличие ККТ.

Также управляющим рынками компаниям предлагается дать право не допускать на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Предусмотрен и упрощенный порядок административного наказания продавцов в виде предупреждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 17 марта вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне россиян. По заверениям чиновников, изменения не затронут добросовестных налогоплательщиков. Действительно ли законопослушным гражданам нечего опасаться или даже за ними начнётся тотальная слежка, рассказывается в материале NEWS.ru.