Никаких больше тайн: как налоговая реформа отразится на жизни россиян

С 17 марта вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне россиян. По заверениям чиновников, изменения не затронут добросовестных налогоплательщиков. Действительно ли законопослушным гражданам нечего опасаться или даже за ними начнётся тотальная слежка — в материале NEWS.ru.

С сегодняшнего дня банки обязаны в течение трёх дней предоставлять по запросу налоговиков копии паспортов клиентов, договоры на открытие счёта и заявления на его закрытие, доверенности на распоряжение деньгами, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, интерес для налоговых органов представляют лишь «подозрительные сделки» в крупных размерах. Поэтому небольшие расхождения накоплений в банке с налогооблагаемыми доходами вряд ли привлекут внимание ФНС.

Я не думаю, что они будут проверять каждую декларацию. Скорее, это коснётся тех, у кого очень длинная и несистематическая история неуплаты налогов. Либо же, если речь идёт о таких суммах, на которые можно купить виллы. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

Как считает эксперт, изменения в Налоговом кодексе не затронут даже тот сектор экономики, в котором большую часть финансовых операций осуществляют наличными: уличные лавки, небольшие торговые точки. Сюда же можно отнести категорию граждан, получающих зарплату «в конверте».

Иной точки зрения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, ФНС ужесточит контроль налоговой дисциплины в малом бизнесе.

Огромный объём средств, полученных через частные операции, остаётся недосягаем для бюджета. Многие, особенно приезжие граждане, не понимают, что налоги платить надо и торговые операции нужно оформлять как торговые операции, а не как банковские переводы. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Схожий прогноз даёт и директор Научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук. По её словам, ФНС в любом случае будет бороться с незарегистрированной торговой деятельностью.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем поправки касаются всего населения РФ, а не только тех, кто занимается бизнесом. Опрошенные NEWS.ru эксперты не рассматривают изменения в Налоговом кодексе как очередной инструмент тотальной слежки за россиянами: при необходимости ФНС всё равно получит необходимые данные через запросы. По мнению спикеров, опасаться стоит не дополнительного контроля со стороны государства, а утечки персональных данных и их дальнейшего использования мошенниками.

Больше беспокоит ситуация, при которой через ФНС будут сливаться сведения о клиентах. Безусловно, в большинстве своём ведомство состоит из хороших людей, но есть и те, кто может злоупотребить полномочиями, — добавил Милонов.

Смирнов также допускает риск «просачивания» персональных данных, которые потом будут использоваться мошенниками. Однако Бондарчук исключает подобный сценарий.

На самом деле этого быть не может, потому что существует не только понятие банковской тайны, но и налоговой тайны. При предоставлении каких-либо сведений предусмотрена достаточно серьёзная совокупность процедур, за которой внимательно следит налоговая. Натальи Бондарчук директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС

В том, что ФНС примет дополнительные меры по защите запрашиваемых персональных данных клиентов банков, уверен и Милонов, однако, как отметил депутат, «нет той информации, которую нельзя украсть».