Минэнерго: рост тарифов на электроэнергию не превысит 5%

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Тарифы на электроэнергию для населения России в 2021 году вырастут не более чем на 5%. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили , что изменение тарифов производится в строгом соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, который ежегодно разрабатывается Минэкономразвития и одобряется правительством. Согласно этому прогнозу, рост цены на электроэнергию в текущем году в среднем не превысит 5%.

В министерстве добавили, что возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никак не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения.

Ранее NEWS.ru писал, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. По данным СМИ, повысить утильсбор на специализированную технику (такую как бульдозеры и экскаваторы), а также на автомобили намерено в 2021 году правительство РФ. Пересмотр его ставок повлечёт за собой рост себестоимости угля, а это станет ещё одним фактором для роста тарифов на отопление, а в некоторых субъектах РФ — на электроэнергию. По мнению экспертов, такое подорожание негативно отразится на экономике страны и ускорит инфляцию.