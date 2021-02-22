Минэнерго РФ: проблем с поставками из-за ЧП на газопроводе «Союз» нет

https://static.news.ru/photo/ae92ce6e-75d3-11eb-b0c4-96000091f725_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Проблемы с поставками голубого топлива потребителям после ЧП на газопроводе «Союз» в Оренбургской области отсутствуют, заявили в Минэнерго РФ. Накануне ведомство заявляло, что из-за аварии приостановили снабжение углеводородом Казахстана. Кроме того, технический персонал отключил участок 51–123-й км магистрали Оренбург — Новопсков.

Потребителям, получающим газ по газопроводу «Союз», поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по другим маршрутам Единой системы газоснабжения России (500 тыс. кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет. Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская, — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Объект принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Местные власти предупредили жителей Илекского района, что в ближайшие часы подачу газа в дома временно прекратят. В Минэнерго подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет.

Взрыв произошёл на участке газопровода в Илекском районе 23 февраля утром. По данным Минэнерго, падение давления было зафиксировано в 07:37. В 08:30 аварийная бригада выехала для определения места разрыва трубы, а в 08:49 прокачку остановили полностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Качканаре Свердловской области авария оставила без газа жителей 10,5 тысячи квартир и 961 дома в частном секторе. Об этом рассказал департамент информационной политики региона. Также в регионе подтвердили, что без топлива для приготовления пищи остались 10,5 тысячи квартир. Отмечается, что восстановить снабжение сырьём планируют 22 февраля. При этом котельная, обеспечивающая город теплом, оперативно перешла на мазут и перебоев с отоплением не будет.