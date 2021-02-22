После взрыва на газопроводе Россия отключила от голубого топлива Казахстан

https://static.news.ru/photo/5f873f6e-75b3-11eb-affe-96000091f725_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Прокачка газа в Казахстан приостановлена после взрыва на участке федерального магистрального трубопровода «Союз» в Оренбургской области. Об этом сказано в официальном сообщении Министерства энергетики России.

На повреждённом участке происходит выгорание газа, уточнили в ведомстве.

Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков. Причина: повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа, — указано в Telegram-канале Минэнерго.

Газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Местные власти предупредили жителей Илекского района, что в ближайшие часы подача газа в дома будет приостановлена.

В Минэнерго подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет.

Как писал NEWS.ru, взрыв произошёл на участке газопровода в Илекском районе 23 февраля утром.

По данным Минэнерго, падение давления было зафиксировано в 07:37. Двадцать минут спустя был отключён участок с 51-го по 123-й километр газопровода Оренбург — Новопсков. В 08:30 аварийная бригада выехала для определения места разрыва трубы, а в 08:49 прокачку остановили полностью.