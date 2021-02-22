На магистральном газопроводе Оренбургской области прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/7e1cff8c-75b2-11eb-a624-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Оренбургской области произошёл взрыв на федеральном магистральном газопроводе. Обстоятельства ЧП выясняются.

Взрыв прогремел в Илекском районе около 08:40 во вторник, 23 февраля. По информации 5-tv.ru, в результате ЧП никто не пострадал и не погиб. Очевидцы сообщают, что после случившегося начался пожар. В настоящее время идёт мобилизация сил для ликвидации аварии. Поставки газа потребителям пока не прекращались.

Накануне в Качканаре Свердловской области из-за пожара на газопроводе остались без газа жители 10,5 тысячи квартир и 961 дома в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. При этом котельная, обеспечивающая город теплом, оперативно перешла на мазут. Пострадавших в инциденте не было.

Другой случай произошёл на территории Новой Москвы 16 февраля. Тогда взорвался и загорелся резервуар с топливом. Площадь составила 50 квадратных метров, сообщает источник в экстренных службах. Сразу после этого взорвался и второй резервуар. В результате с территории в 300 кв. м вокруг места инцидента были эвакуированы люди, писал NEWS.ru.