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Резервуар с топливом взорвался и загорелся в Новой Москве

11:58, 16 февраля 2021 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Новой Москвы произошёл взрыв резервуара с топливом и его последующим возгоранием. Площадь составила 50 квадратных метров, сообщает источник в экстренных службах.

Сразу после этого взорвался и второй резервуар. В результате с территории в 300 кв. метров вокруг места инцидента были эвакуированы люди, передаёт ТАСС.

Информация о пострадавших не уточняется. Другие подробности инцидента также неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за пожара в хостеле движение по Мясницкой улице пришлось полностью перекрыть, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Инцидент произошёл в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек. Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м. Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. 

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