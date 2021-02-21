На Урале более 960 домов остались без газа из-за пожара на газопроводе

https://static.news.ru/photo/ca81c846-747a-11eb-ac73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Качканаре Свердловской области авария оставила без газа жителей 10,5 тысячи квартир и 961 дома в частном секторе. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

В результате временно без газа остался 961 дом в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями, — цитирует ТАСС сообщение.

Также в области подтвердили, что без газа для приготовления пищи остались 10,5 тысячи квартир. Отмечается, что восстановить газоснабжение планируют 22 февраля. При этом котельная, обеспечивающая город теплом, оперативно перешла на мазут и перебоя с отоплением не будет.

Авария была вызвана пожаром на газопроводе. Пострадавших в инциденте не было.

Как писал NEWS.ru, на территории Новой Москвы произошёл взрыв резервуара с топливом и его последующим возгоранием. Площадь составила 50 квадратных метров, сообщает источник в экстренных службах. Сразу после этого взорвался и второй резервуар. В результате с территории в 300 кв. м вокруг места инцидента были эвакуированы люди,