Минэкономразвития сделало прогноз по инфляции на 2022 год Минэкономразвития: инфляция в России в 2022 году составит 13,4%

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Инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, в 2023 — 5,5%. Такой прогноз сделали в министерстве экономического развития. По данным РИА Новости, цифры привел федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

По информации чиновника, МЭР внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа при этом были согласованы с Минфином и Минэнерго.

Пересмотрены в меньшую сторону <...> оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю, — сказал чиновник.

Он также добавил, что обсуждаемая редакция закона предполагает окончание дефляции до конца текущего года

Ранее главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович допустил, что цена на бензин в России в скором времени может вырасти на несколько процентов. По его словам, есть несколько факторов, способных повлиять на рост стоимости топлива.