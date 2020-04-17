Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

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Программа выдачи беспроцентных кредитов бизнесу пока реализуется медленными темпами. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

После старта программы 8 апреля в российские банки поступило 3,5 тысячи обращений на общую сумму в 24 млрд рублей. Было одобрено 1,5 млрд рублей. В настоящий момент выдано 400 млн рублей.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что банки тяжело включаются в программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат из-за своей убыточности и внутренней бюрократии. На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин затронул тему проблемы получения беспроцентного кредита.

После замечаний главы государства в ВТБ отменили требования по наличию зарплатного проекта для получения льготного кредита на выплаты сотрудникам, которые работают в сфере малого и среднего предпринимательства.

Всего к программе выдачи кредитов под 0% годовых для малого и среднего бизнеса могут быть подключены 90 российских банков. В программе участвуют Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, «Открытие». В ближайшее время к программе подключатся ещё 25 банков, заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В банке «Открытие» заявили, что программа получения льготных кредитов пока не запущена, но она начнёт действовать «в ближайшее время», передаёт ТАСС.

В Промсвязьбанке смогут выдать такой кредит только при наличии зарплатного проекта и расчётного счёта.

В Сбербанке рассказали, что в настоящий момент из 3 тысяч заявок на льготные кредиты одобрено 1,3 тысячи.

Все остальные заявки находятся в работе, мы постараемся максимально оперативно помочь нашим клиентам, — подчеркнули в пресс-службе.

NEWS.ru писал, что в Минэкономразвития призвали не делать банки крайними в проблемах выдачи льготных займов.