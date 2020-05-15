Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на уровне до 3,2% за год

https://static.news.ru/photo/8d120af0-a9c5-11ea-b3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

В Минэкономразвития прогнозируют, что показатели годовой инфляции в России будут находиться на уровне 3–3,2%.

В ведомстве ожидают, что потребительский спрос вырастет незначительно на фоне снятия санитарных ограничений и не повысится до уровня, который был до введения режима самоизоляции.

Потребительский спрос в мае восстанавливался, однако в условиях действия объективно обусловленных ограничений оставался ниже уровней до введения режима нерабочих дней. Сдерживающее влияние на инфляцию в мае также оказывала динамика валютного курса, — процитировали сообщение ведомства в ТАСС.

Минэкономразвития полагает, что в июне инфляция составит 0,1–0,2% за месяц.

При сохранении стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы роста потребительских цен в июне ожидаются на уровне 0,1–0,2% м/м, что соответствует диапазону 3,0–3,2% г/г, — привело сообщение ведомства ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк РФ прогнозирует, что инфляция в России составит 3,2–3,4% в годовом выражении. По данным Росстата, в мае она остановилась на отметке в 3%, в апреле — 3,1%. ЦБ РФ собирается второй раз подряд снизить ключевую ставку в России. По словам Эльвиры Набиуллиной, ведомство «видит пространство для снижения ставки» на 1 процентный пункт.