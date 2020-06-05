ЦБ РФ: годовая инфляция в июне составит 3,2–3,4%

https://static.news.ru/photo/d3ded688-a750-11ea-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатели годовой инфляции в РФ в июне 2020 года составят 3,2–3,4%, сообщили представители Центробанка РФ. По данным Росстата, в мае она остановилась на отметке в 3%, в апреле — 3,1%.

Европейский центральный банк накануне понизил прогноз инфляции — до 0,3%, 0,8% и 1,3% в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. Также ЕЦБ заявил о расширении монетарной поддержки ради стимулирования спроса, говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

Также регулятор собирается второй раз подряд снизить ключевую ставку в РФ. Об этом заявила руководитель ведомства Эльвира Набиуллина.

По её словам, ЦБ «видит пространство для снижения ставки» на один процентный пункт. Центральный банк рассмотрит возможность на заседании совета директоров 19 июня.

В апреле ЦБ опустил ключевую ставку до 5,5% годовых, снизив её на 0,5 процентных пункта на фоне пандемии коронавируса, обрушения нефтяных цен и курса рубля. Спустя два месяца национальная валюта вернулась к мартовскому курсу.

Как писал NEWS.ru, гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко пообещал, что до конца 2020 года ипотечные ставки в России упадут в среднем до 8%. Задача будет реализована не только за счёт льготных программ, но и благодаря снижению ставок по рыночным продуктам.