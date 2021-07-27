Минэкономразвития ответило на иск Евросоюза в ВТО к России о поставщиках

Минэкономразвития готово проконсультировать представителей Евросоюза по вопросам введённых Россией ограничений на поставки. Речь идёт об иске ЕС во Всемирную торговую организацию к России о «дискриминации» европейских поставщиков, пишут «Известия».

Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации (ВТО), — сообщила изданию директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Евросоюз подал иск в ВТО в связи с мерами, которые запрещают компаниям альянса продавать свои товары российским государственным предприятиям. О каких товарах идёт речь, в иске не уточняется. Но, по мнению директора Центра европейской информации, доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, вся ситуация сводится к тому, что Россия не допускает на свою территорию некоторые зарубежные товары, за счёт чего преимущество получают отечественные производители или производители тех стран, чьи товары попадают на российский рынок.

Когда ЕС вводит санкции, он не говорит о том, что нельзя импортировать из России, — страна может экспортировать всё, что захочет, включая газ и нефть. Таким образом, ЕС ничего прямым образом не нарушает. В свою очередь, Москва применила санкции в отношении конкретных торговых позиций из конкретных стран, другое дело, если бы Россия запретила импорт из всех государств, — заметил эксперт.

Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно «дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков». В частности, речь идёт о норме, при которой гоcударство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при учаcтии в закупках компаниями с гоcучастием.