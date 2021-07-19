ЕС инициировал спор с Россией в ВТО из-за «дискриминации» поставщиков

Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно «дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков». Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), пишет ТАСС.

ЕС запрашивает консультации с Россией во Всемирной торговой организации относительно некоторых российских мер, которые ограничивают или препятствуют продаже компаниями ЕС товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях, — заявили в ЕК.

В частности, речь идёт о норме, при которой гоcударство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при учаcтии в закупках компаниями с гоcучастием. Помимо этого, ЕС оспорит норму квотирования закупок, а также норму, согласно которой гоcкомпании должны предварительно обоcновать закупку, если товар закупается у иностранного поставщика.

По мнению EК, эта практика противоречит правилам ВТO, которые требуют, чтобы Россия не допускала дискриминации в отношении иностранных компаний в этой области.

Ранее председатель «Деловой России» и совладелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик заявил о рисках при принятии проекта закона об ужесточении требований по деофшоризации госзакупок.

Автор письма уверен, что для значительного числа российских компаний требование будет неисполнимым. Поскольку процесс перехода акций сама компания не контролирует, для реализации условий ей придётся уходить с биржи или отказываться от участия в госзакупках. Это спровоцирует снижение конкуренции, из-за чего итоговая стоимость товаров и услуг для государства в условиях рыночной экономики возрастёт.