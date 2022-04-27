Российские компании могут нарастить поставки энергоресурсов в африканские страны, об этом заявил заместитель главы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов, передает «Интерфакс». Он отметил, что в Африке есть необходимый потенциал для углубления сотрудничества.

У нас прекрасные отношения практически со всеми государствами континента. С Алжиром, например, с Анголой, Республикой Конго, Мозамбиком. С Египтом всегда выстраивалось очень продуктивное партнерство. Уважая интересы наших друзей и партнеров, считаем, что в Африке есть очень серьезный потенциал для работы наших компаний, — рассказал Богданов.